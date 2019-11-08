Son Dakika Haberleri: İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü
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İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, iş insanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.

İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, iş insanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu, motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burhan Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Burhan Barutçu bugün Çayırova'da toprağa verilecek.


Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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