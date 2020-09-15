İş insanı Mubariz Gurbanoğlu "FETÖ üyeliği" davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, sağlık durumunun cezaevi koşullarına uyup uymadığının belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevkine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun ve avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından 7 tanığın beyanı alındı.

Gurbanoğlu'nun sekreterliğini yaptığı belirtilen tanıklardan Natalia Aliyeva, 30 Ağustos 2000'den beri Gurbanoğlu'nun yanında çalıştığını dile getirerek, Rusça ve İngilizce bildiği için orada çalışmaya başladığını anlattı.

Aliyeva, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesiyle ilgili tanıklığının sorulması üzerine, 15 Temmuz günü Gurbanoğlu'nun kendisine "Ahmet Hamdi Vural ile ilgili ne varsa yok et." dediğini söyledi. Aliyeva, Gurbanoğlu'nun kendisine verdiği bir doları da saklamasını istediğini ifade etti.

Tanıklardan Mehmet Çelik, 2016-2018 yılları arasında Mubariz Gurbanoğlu'nun yanında çalıştığını ve 15 Temmuz 2016'dan yaklaşık 1 ay önce şirkette, bir yöneticinin odasında söylediği cümleye şahit olduğunu öne sürerek, "Mubariz Bey konuşmasında, 'Bunların hepsi gelip geçici, hoca efendi bir gün gelecek.' dedi." ifadesini kullandı.

Duruşmada dinlenilen diğer tanıklardan bazıları da "Mubariz Gurbanoğlu'nun, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını, 2014 veya 2015'li yıllarda şirket çalışanlarına FETÖ ile ilgisi olan hiç kimseyi işe almamaları, otellerine veya kurumlarına almamaları talimatı verdiğini, Rusya'daki bir gazetede Fetullah Gülen'in övülmesi üzerine orada suç duyurusunda bulunup aleyhe haber yaptırdığını" anlattı.

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Cumhuriyet savcısı, sanık Gurbanoğlu'nun sağlık durumunun cezaevi şartlarına uyup uymadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun bu halinin devamına hükmetti.

Sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi için sanığın Adli Tıp Kurumuna sevkini de kararlaştıran heyet, duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.