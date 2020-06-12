İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı (2) - Son Dakika

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı (2)

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın örgüt elemanlarıyla olan irtibatlarına yer verildi.

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı (2), System.String[]

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın örgüt elemanlarıyla olan irtibatlarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, F.B., A.A., M.E. ve A.K.Ç.'nin 20 Aralık 2019'da savcılığa müracaat ettikleri anlatıldı.

İddianamede, Gurbanoğlu'nun şirketlerinde uzun süre çalıştıklarını beyan eden bu kişilerin, sanığın FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğuna dair bilgilere ulaşmaları ve iş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle darbe teşebbüsü sonrasında bu şirketlerden ayrıldıklarını, sonrasında da sanığın FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair kanaatlerinin pekiştiğini anlattıkları aktarıldı.

Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, sanığın yurt dışı giriş çıkış ve iletişim kayıtları ile açık kaynaklara yansıyan faaliyetlerinin incelendiği ifade edilen iddianamede, Gurbanoğlu'nun faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkelerden Rusya Federasyonu'ndaki FETÖ okullarının büyük bir kısmının 2002'de Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla kapatıldığı kaydedildi.

İddianamede, SSCB'nin 1991'de dağılmasının ardından bu coğrafyadaki eğitim ve ticari alanlardaki eksikliği bir fırsat olarak gören FETÖ'nün, Rusya'da özellikle Türki nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösterme kararı aldığı, ilk olarak eğitim sektörüyle başlayan örgütlenme faaliyetlerini, medya, iş dünyası, akademik çevre ve kültürel alanlardaki çalışmaların takip ettiği anlatıldı.

İddianamede, Rusya Federasyonu tarafından yürütülen soruşturmalarda, sözde Türk okulları adı altında çalışan bu eğitim kurumlarını finanse eden şirket ve vakıfların, FETÖ yapılanması kapsamında faaliyette oldukları, okullardaki görevli öğretmenlerin birçoğunun ise aslında öğretmenlikle ilişkisi olmayan faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Örgüt mensuplarının bu dönemde hedeflerini, Rusya Federasyonu'nun baskısı ve maddi kaynaklı sıkıntılar nedeniyle yerine getiremediği ifade edilen iddianamede, "Diğer taraftan Rusya Federasyonu tarafından örgüte yönelik olarak alınan tedbirler kapsamında FETÖ/PDY'nin Rusya Federasyonu sözde imamı ve ByLock hesabı kullanıcısı olan, 'silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Saffet' kod adlı Ahmet Hamdi Vural'ın, 2015'te Rusya Federasyonu'na 5 yıl süreyle girişi de yasaklanmıştır." denildi.

FETÖ'nün, Rusya Federasyonu'ndaki kültürel faaliyetlerini ise İstanbul merkezli Türk Rus Kültür Vakfına bağlı çeşitli kuruluşlar tarafından yürüttüğü, Moskova'daki Türk-Rus Kültür Merkezinin 2011'de açıldığı belirtilen iddianamede, KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfının kurucuları arasında firari olarak aranan Muammer I·hsan Kalkavan, Mehmet Fatih Baltacı ve Hamdi Akın I·pek ile Mubariz Gurbanoğlu'nun bulunduğu anlatıldı.

Zaman gazetesi ilk Moskova'da basılmış

İddianamede, örgüte ait Zaman gazetesinin ilk sayısının 1997'de Moskova'da basılarak yayımlandığı, Rusya Federasyonu tarafından 2003 itibarıyla FETÖ/PDY kontrolündeki okullara yönelik baskıların arttığı, bu süreçte okulların büyük kısmının kapatıldığı belirtildi.

Gurbanoğlu'nun, ikametinde 14 Mart 2020'de yakalandığı hatırlatılan iddianamede, sanığın yakalandığı adreste jammer olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, iş adresine yapılan aramada ise Izvestye isimli gazete üzerinde "Fetullah Gülen'i gazetede övünüz." ibaresi bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasındaki kozmik birimlerinden olan ulusal ve uluslararası örgüt adına yürütülen operasyonlarda aktif rol oynayan YKK Hukuk Bürosu ile sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun sahibi oldugˆu Palmali s¸irketinin ilis¸ki içinde oldugˆu, bu hukuk bürosunun ortaklarıyla Mubariz Gurbanoğlu'nun birlikte seyahat ettikleri kaydedildi.

Gurbanoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, sanık hayatı boyunca örgüt elebas¸ını iki defa gördügˆünü, bu görüs¸melerde elebas¸ıyla tartıs¸arak oradan ayrıldıgˆını, bu nedenle örgütün kendisine tavır aldıgˆını ve Amerika'da s¸irketine vergi cezası kestirdiklerini, örgüte veya okullarına hiçbir zaman hiçbir s¸ekilde yardımı olmadıgˆını, aksine yurt dıs¸ında bu örgütle mücadele ettigˆini savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

İddianamede, sanığın örgütsel tavırla atılı suçu inkara yönelik beyanlarda bulundugˆu tespitine yer verildi.

FETÖ'cülerle telefon trafiği

İddianamede, sanığın kullandıgˆı Palmali isimli firma adına kayıtlı GSM hatları üzerinden yapılan incelemeye de yer verildi.

Buna göre, Gurbanoğlu'nun Hamdi Akın I·pek ile 2010'da 2 kez, 2011'de 3 kez, 2012'de 10 kez, 2013'te 27 kez, FETÖ/PDY'nin gerçek yüzünün ortaya çıktıgˆı 17/25 Aralık'tan sonra, bu yapının silahlı terör örgütü oldugˆunun anlas¸ılmasının ardından 2014'te 14 kez ve 2015'te 9 kez olmak üzere toplamda 65 kez iletis¸imin kaydın oldugˆu tespit edildi.

Gurbanoğlu'nun Hidayet Karaca ile 2009'da 1 kez, FETÖ/PDY'nin tepe yönetiminde yer alan ve halen firari olan Suat Yıldırım'la 2013'te 3 kez, Süleyman Uysal'la 2012'de 35 kez, Muammer I·hsan Kalkavan'la 2014'te 1 kez, 2015'te 2 kez, KHK ile rütbesi sökülerek ihraç edilen firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'yla 2013'te 1 kez, 2014'te 11 kez, 2015'te 1 kez, yine örgütün üst düzey yöneticilerinden Ankara Agˆır Ceza Mahkemelerinde kamuoyunda "kaset kumpası" olarak bilinen dosyalardan yargılanan ve İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca hakkında yakalama kararı çıkarılan I·brahim Faruk Bayındır'la 2013'te 2 kez, 2014'te 10 kez, 2015'te 18 kez, 2016'da 18 kez iletis¸im kaydığının olduğu belirlendi.

İddianamede, sanığın FETÖ/PDY'nin tepe yöneticileri olan kis¸ilerle 17/25 Aralık süreci öncesinde oldugˆu gibi sonrasında da yapılanmanın terör örgütü oldugˆunun herkes tarafından bilinmesine ragˆmen yogˆun ilis¸ki içerisinde bulunarak, irtibatlarını örgütsel faaliyetleri kapsamında yürüttüğü kaydedildi.

Sanık Gurbanoğlu'nun örgütün Rusya Federasyonu sözde imamı Ahmet Hamdi Vural'la 2014'te 2 kez görüs¸me kaydının oldugˆu belirtilen iddianamede, baz istasyonu verilerine göre sanık ile Vural'ın bu tarihlerde bir araya gelerek örgütsel faaliyetler kapsamında toplantılar gerçekles¸tirdikleri bildirildi.

Tanıkların beyanlarına göre de sanığın İhsan Kalkavan ile şirketinde sık sık bir araya geldiği, bu toplantılarda sinyal kesici cihazların devreye sokulduğu, Fetullah Gülen'i Kalkavan'la birlikte ziyarete gittiği, Moskova'daki okullara parasal destek verdigˆi anlatılan iddianamede, sanık ile Kalkavan'ın 2008-2009-2010-2011-2012-2013 yıllarında aynı tarihlerde yurt dıs¸ı giris¸ ve çıkıs¸ kayıtlarının oldugˆu kaydedildi.

Gülen'in eşyalarını müzede sergilemiş

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen A.K.Ç., 2014 yılı Aralık veya 2015 yılı Ocak ayında Palmali s¸irketinin hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerinin Rusya Federasyonu'nun Rostov s¸ehrindeki Palmali s¸irketini ziyarete gittiklerini, bir yemek esnasında sanığın o dönem Türkiye Cumhuriyeti Bas¸bakanı olan Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Erdoğan çok geçmeden gidecek (FETÖ elebaşısını kastederek) hoca efendi gelecek." s¸eklinde beyanda bulundugˆunu, sanığın ve I·hsan Kalkavan'ın Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'i ziyarete gittiklerini, Gülen'in Gurbanoğlu'na örgütsel bir retorik olarak, pijamasını ve takkesini hediye ettigˆini, sanığın bu es¸yaları s¸irketinin giris¸indeki Denizcilik Müzesi'nde sergiledigˆini, es¸yaların s¸u an nerede saklandıgˆı hususunda bir bilgisinin olmadıgˆını söyledi.

Gurbanoğlu'dan Gülen'e "Ülkenin size ihtiyacı var." sözü

İfadesine başvurulan A.A., 2009 veya 2010 yılında I·hsan Kalkavan ile New York üzerinden Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yerles¸kesine gidildigˆini, burada bir ara sanığın Fetullah Gülen'e "Siz ne zaman dönüyorsunuz?" diye sordugˆunu, Gülen'in ise "Belli degˆil." sözleri üzerine sanığın "Uçağım burada hazır, isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var." şeklinde beyanda bulunduğunu aktardı.

İddianamede, MASAK'ın raporu dogˆrultusunda sanık Gurbanoğlu'nun hesap hareketlerinin incelenmesinde, hakkında örgüt suçundan is¸lem tesis edilen veya bu yönde aras¸tırma yapılan çok sayıda kis¸iyle para transferlerinin oldugˆu kaydedildi.

(Bitti)

Mubariz Gurbanoğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı (2) - Son Dakika

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