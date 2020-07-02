İş insanı Nusret Bulut sporculara tatlı ikramında bulundu, kulaklık hediye etti - Son Dakika

İş insanı Nusret Bulut sporculara tatlı ikramında bulundu, kulaklık hediye etti

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme gelen iş insanı Nusret Bulut, Şampiyon Star Spor Kulübü sporcularını ziyaret ederek motivasyon sağlamak için tatlı ikram edip kulaklık dağıttı.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme gelen iş insanı Nusret Bulut, Şampiyon Star Spor Kulübü sporcularını ziyaret ederek motivasyon sağlamak için tatlı ikram edip kulaklık dağıttı.

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Her fırsatta Adanalı sporcularına destek veren Nusret Bulut, "Geleceğimizin teminatı olan sporcu gençlerimize spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutan ve topluma kazandıran Muaythai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.


Milli Antrenör Hakan Şahade ise Nusret Bulut'un her zaman yanlarında olduğunu ve desteklerini hiç esirgemediğini belirterek, "Böyle duyarlı iş insanlarının yanımızda olması bize ayrı güç veriyor. Çocuklar spor yaparken müzik de dinlemek istiyor onlar için kulaklık getirerek gençlerimize büyük sürpriz yaptı. Tüm sporcularımız adına Nusret Bulut'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Nusret Gökçe, Star, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş insanı Nusret Bulut sporculara tatlı ikramında bulundu, kulaklık hediye etti - Son Dakika

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