İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

03.06.2022 19:31
İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş insanı Mehmet Okyay (72), başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş insanı Mehmet Okyay (72), başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Haydar Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Çavuş Sokak'ta bulunan iş merkezinin 7'nci katında bulunan bir ofisin penceresinin kırıldığını ve cam parçalarının sokağa döküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri penceresi kırılan büronun iş insanı Mehmet Okyay'a ait olduğunu belirledi. 7'inci kattaki ofisi kontrol eden ekipler Mehmet Okyay'ı tabanca ile başından vurulmuş halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okyay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Okyay'ın vurulduğu yerde bir tabanca bulundu. Ekipler, Okyay'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
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Kaynak: DHA

Mehmet Okyay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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