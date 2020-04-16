İş insanı otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen kişinin döviz bürosu sahibi Hamza K. olduğu belirlendi. Polis , ruhsatlı silahı yanında bulunan Hamza K.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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