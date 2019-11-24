İş insanı Özdağ'ın acı günü
6 saat önce
Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ın annesi Semiha Özdağ (87) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ın annesi Semiha Özdağ (87) hayatını kaybetti.
Valide Sultan Mahallesi'ndeki evinden alınan Özdağ'ın cenazesi Ahmet Yesevi Camisi avlusuna getirildi.
Özdağ'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından Kırmahalle Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ ve kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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