İş insanı Özer Sezer Susesi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş insanı Özer Sezer Susesi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İş insanı Özer Sezer Susesi, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İSTANBUL'da oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Türk kozmetik endüstrisinin önde gelen isimlerinden, Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi (66), Edirne'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İş insanı Özer Sezer Susesi, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İSTANBUL'da oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Türk kozmetik endüstrisinin önde gelen isimlerinden, Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi (66), Edirne'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pe-Re-Ja kolonyalarının sahibi, kozmetik endüstrisinin duayen isimlerinden Özer Sezer Susesi, önceki gece İstanbul'da bir otelde, oğlu Anıl Susesi ve Fatma Girik'in yeğeni, Ecem Fatma Girik'in düğününde, nikahın kıyılmasından yarım saat sonra, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Edirneli iş insanı Susesi'nin ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Özer Sezer Susesi için bugün Edirne Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Sabah İstanbul'daki Florya Camii'nde helallik alınmasının ardından Susesi'nin cenazesi, Edirne'ye getirildi. Özer Sezer Susesi için Eski Camii'de ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Susesi ailesini, sevenleri, dostları ve çok sayıda iş insanı yalnız bırakmadı.

İkindi namazından sonra Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Özer Sezer Susesi'nin cenazesi, Edirne Yeniimaret Mahallesi'ndeki Bademlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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