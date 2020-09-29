İş insanı Palabıyık: Azerbaycan'a yapılan her saldırı Türkiye'ye yapılmıştır - Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef almasıyla bölgede süren çatışmalara tepki gösteren iş insanı Şaban Palabıyık, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalci kuvvetlerine gereken cevabı vereceğinden eminiz. Zafer Türk'ün olacak bundan hiç şüphemiz yok. Azerbaycan'a yapılan her saldırı Türkiye'ye yapılmış demektir" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla ilgili konuşan Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık, "Dün olduğu gibi bugün de Azerbaycan devletinin ve halkının yanındayız. Ermenistan bu işgalci tutumuyla insanlık suçu işlemektedir. Ermeni silahlı kuvvetlerinin haince öldürdüğü tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır. İnsanlığın acısıdır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin de Allah yardımcısı olsun. Türkiye ve Azerbaycan ayrılmaz bir bütündür. Azerbaycan ve Türkiye et ile tırnak gibidir. Ermenistan provokasyonlar ile bölgeyi kana bulamaktadır. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan Ermeni işgalci kuvvetleri gereken cevabı alacaktır. Azerbaycan'a yapılan her saldırı Türkiye'ye yapılmış demektir" ifadelerini kullandı.

Palabıyık, Ermenistan'ı kınarken Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

"ZAFER TÜRK'ÜN OLACAK!"

"Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalci kuvvetlerine gereken cevabı vereceğinden eminiz" diyen Palabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafer Türk'ün olacak bundan hiç şüphemiz yok. Ermenistan uluslararası hukuk kurallarını da hiçe sayıyor. Ateşkesi bozdular. Tüm dünya görüyor ki Ermenistan işgalci bir politika izliyor. Herkes buna sesini yükseltmeli ve Ermenistan'a hak ettiği cevabı vermelidir. Bölgede barışı ve huzuru Ermenistan bozmaktadır."

"AZERBAYCAN HALKININ YANINDAYIZ"

Ermenistan'ın provokatif saldırılarının binlerce masum sivilin hayatına mal olduğunu dile getiren Palabıyık, "Hiçbir günahı olmayan insanları, göz göre göre katlettiler. Bunun hesabını ödemek zorundalar. Her anlamda Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ve Türkiye kardeş iki ülke. Biz iki ayrı devlet olabiliriz ama tek milletiz. Ermenistan bu saldırısı ile başta Türkiye Cumhuriyeti'ni karşısına aldı" dedi.