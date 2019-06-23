Son Dakika Haberleri: İş insanı Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
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İş insanı Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı

58 dakika önce

- İş insanı Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandıİSTANBUL - YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul daki seçmenler sandığa gidiyor.

- İş insanı Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
İSTANBUL - YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul daki seçmenler sandığa gidiyor. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu'nda kurulan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra vatandaşlarla kısa bir süre sohbet eden Koç, okuldan ayrıldı.
İş insanı Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:57 Kaynak: İHA
İstanbul, Rahmi Koç, Genel
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