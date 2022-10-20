DİYARBAKIR - İİş insanı Raif Türk kendi adına yaptırılan okulda son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DİMER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk için Diyarbakır'da tören düzenlendi.

İş insanı için, adına merkez Bağlar ilçesinde yaptırılan ve 13 Eylül'de kendisinin de açılışında bulunduğu Raif Türk İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile diğer katılımcılar Türk'ün yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından Türk'ün cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve Türk'ün yakınları katıldı.