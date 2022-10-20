DİYARBAKIR - İİş insanı Raif Türk kendi adına yaptırılan okulda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - İİş insanı Raif Türk kendi adına yaptırılan okulda son yolculuğuna uğurlandı

20.10.2022 17:54

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DİMER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk için Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DİMER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk için Diyarbakır'da tören düzenlendi.

İş insanı için, adına merkez Bağlar ilçesinde yaptırılan ve 13 Eylül'de kendisinin de açılışında bulunduğu Raif Türk İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile diğer katılımcılar Türk'ün yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından Türk'ün cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve Türk'ün yakınları katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ankara gündem haberi... Kahramankazan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Ankara gündem haberi... Kahramankazan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor Ankara haberleri! Binlerce esnaf Çataltepe Sanayi Sitesi için Ankara'dan destek bekliyor

Diyarbakır, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - İİş insanı Raif Türk kendi adına yaptırılan okulda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:26:05. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - İİş insanı Raif Türk kendi adına yaptırılan okulda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement