İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler - Son Dakika

İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler

27.05.2021 13:16

İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4,5 milyon TL ödeyerek Kibariye'nin Yalıkavak'taki villasını satın aldığını fakat sonrasında evin başkalarına kiraya verildiğini belirtti. Taşınmak istediği evin bankadan hacizli olduğu ortaya çıkan Girgin, "İlk bana sattıkları evi sonra başka birine sattılar. Kibariye'nin eşi ve evi sattıkları kişi beni ölümle tehdit ettiler" ifadelerini kullanarak şikayetçi olduğunu belirtti.

İş insanı Sebahattin Girgin, Kibariye'nin Yalıkavak'taki evini 2019 yılında 4.5 milyon lira ödeyerek satın aldığını ve içine yerleştiğini, ancak bankadan hacizli olduğu için tapuyu 2 yıldır alamadığını iddia etti. Girgin ayrıca Kibariye ile eşinin evi iki farklı kişiye kiraladığını, yakın zamanda da başka bir alıcıya sattıklarını ileri sürdü.

"KİBARİYE'NİN BANKA BORCUNU ÖDEYEREK EVİ ALDIM"

Hürriyet'te yer alan habere göre, dolandırıldığını iddia eden Sebahattin Girgin yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben bu evi 2 sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım'dan satın aldım. Ataşehir'deki evlerinde görüştük. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, onu kapatmak ve çifte 2 milyon 200 bin TL ödemek üzere anlaştık. 'Benim okumam yazmam yok' dedi.

İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler

"BANA SATTIKLARI EVİ İKİ KİŞİYE KİRALAMIŞLAR"

"Noter sözleşmeyi kendi el yazısıyla yazdı, Kibariye Hanım da imza attı. Bu işlemler sonrası ödeme yaptım, dekontlarım mevcut. Noterin imzası, satış vekaletiyle beraber elimde. Ali Bey'in 'Hiçbir alacağım kalmamıştır' diye imzaladığı belge de elimde. Ancak bu evi iki farklı kişiye kiralamışlar.

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

"Adamlar gelip evime 120 bin liralık zarar verdiler, beni şikayet ettiler. Bana 'can kardeşim' diye hitap eden Kibariye, benim için 'Hiçbir şekilde tanımıyorum, evimi gasp etmiş bir emlakçıdır' diye ifade verdi. Daha sonra da evi Ahmet Serin diye birine sattılar. Ali Bey ve Ahmet Bey beni ölümle tehdit etti, şikayetçi oldum."

İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler
İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler

Türk Lirası, Kibariye, Hürriyet, Banka, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler - Son Dakika Magazin


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