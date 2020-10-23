İş insanı Saim Bağbars engelli çocuklarla buluştu - Son Dakika

Bingöllü iş insanı ve şair Saim Bağbars, engelli öğrencilerle bir araya geldi, onlara moral verdi.

Simani Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Bağbars, öğrencilere sohbet etti, gıda malzemesi ve "Yar gelene kadar" adlı kitabını imzalayıp hediye etti.

Bağbars, etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün sağlıklı bireylerin birer engelli adayı olduğunu belirtti.

Topluma engellilere karşı duyarlı olma çağrısında bulunan Bağbars, "Bu çocuklar Allah'ın bize hediyesi. Bu hediyeyi en güzel şekilde koruyup, kollamak görevimiz. Bu çocuklarımız engelli değildir. Onlar kendi dünyalarında yaşıyor. Bize düşen onları mutlu etmek, onlara güzel anlar yaşatmaktır. Engelli çocuklarımız ve aileleri için güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Okul yöneticisi Mücahit Deniz de öğrencilere verdiği destekten dolayı iş insanı Bağbars'a teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya da etkinliğe katıldı.

Etkinliğin sonunda Vali Yardımcısı Kaya, Bağbars'a okul adına plaket verdi.