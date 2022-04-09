İş insanı Sakıp Sabancı vefatının 18. yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor - Son Dakika
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İş insanı Sakıp Sabancı vefatının 18. yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor

09.04.2022 12:41
İş insanı Sakıp Sabancı vefatının 18. yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vasiyeti üzerine verilen Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vasiyeti üzerine verilen Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanı kimliğiyle bilinen Sakıp Sabancı, vefatının 18'inci yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor. Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül programı her yıl sosyal bilimler alanında saygın araştırmaları teşvik etmeyi ve dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin 2022 yılı konusu "Küreselleşmenin Geleceği: Devlet Geri mi Dönüyor?" olarak belirlendi.

11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da çevrim içi gerçekleştirilecek törenin açılış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın yapması bekleniyor.

Tören, Youtube üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak takip edilebilecek.

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Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş insanı Sakıp Sabancı vefatının 18. yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor - Son Dakika


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