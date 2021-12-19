İş insanı Taner Kapçı, Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan adaylığını açıkladı.

İlçedeki bir restoranda adaylığını açıklayan Kapçı, yeni yö­ne­tim ku­ru­lu üyeleriyle amaçlarını esnaf ve sanatkarların birlik ve beraberliğini sağlayarak, haklarını korumak, gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Esnafın yaşadığı sorunların üstesinden gelmek için mücadele edeceklerini aktaran Kapçı, "İşi, aşı ve ailesi için mücadelesini sonuna kadar sürdüren ve savunan esnaf, sanatkarlarımızın en güçlü şekilde temsil edilebilmesini ve hak ettikleri değeri görebilecekleri bir yapıyı inşa etmek istiyoruz." dedi.