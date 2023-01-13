İş İnsanı Tolga Peker 2023 yılı hedeflerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İş İnsanı Tolga Peker 2023 yılı hedeflerini açıkladı

13.01.2023 15:52
İş İnsanı Tolga Peker 2023 yılı hedeflerini açıkladı

Oliva Group ve Huasheng Electric Group firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı ve ayrıca Köln Almanya Kenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Tolga Peker 2023 yılındaki hedeflerini anlattı. Tolga Peker, "Çok uluslu firmalar topluluğuyuz 2022'de çok başarılı projelere imza attık. 2023 de bizim yılımız olacak. Çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Her zaman sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Tolga Peker, farklı sektörlere hizmet ettiklerini ve her sektöre değer katmayı hedeflediklerini belirtti. Güçlü ve profesyonel ekibimizle yoğun tempoda daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz diyen Peker, "Transformatör başta olmak üzere güç iletim ve dağıtım ekipmanlarını üretiyor ve sektördeki talepleri profesyonel hizmet anlayışıyla karşılamaya çalışıyoruz. Güçlü ekibimizle çalışmalarda bulunmakta olup her zaman sektöre değer katmayı hedefliyoruz" dedi.

"2022 verimli bir yıldı 2023'te zirveye çıkacağız"

2022 yılında Oliva Group bünyesinde bulunan Huasheng Electric Group ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını belirten Tolga Peker, "Piyasada çok fazla ihtiyaç var ve müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için 2023 yılında da büyümeye devam edeceğiz. Huasheng Electric Group ile yaptığımız anlaşmanın yanı sıra Kellcor Investment ile de anlaşma imzaladık. 2023 yılında yumuşak şeker ve jelly üretimine başlıyoruz. Yumuşak şeker ve jelly piyasasında çok iyi işlere imza atacağız. Markamızı her zaman bir adım ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Farklı sektörlerde hizmet vermeye ve talepleri karşılamaya 2023 yılında da devam edeceğiz. Güçlü ve deneyimli ekibimizle birlikte müşterilerimize kurumsal hizmetimize devam edeceğiz. Oliva Group olarak sunmuş olduğumuz hizmetimizi yeni çalışmalarla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yatırımlarımız devam edecek"

Türkiye'de yapacakları yatırımlara yönelik de açıklamalarda bulunan Peker; "Önümüzdeki dönemde çok ses getirecek bir projeye imza atacağız. Hedefimiz Türkiye'de de önemli aktörler arasında yer almak."Tüm projelerimizin yanı sıra inşaat sektörü alanında da yatırımlar yapmaya başlıyoruz. Gelecek dönemde de hizmet alanlarımızı genişletip, ülkemizde ortaya çıkan tüm koşulları herkes için faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz." Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

YORUMLAR
500
Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı Almanya, Polonya'nın 'izin almadan' Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı Almanya, Polonya'nın 'izin almadan' Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Almanya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İş İnsanı Tolga Peker 2023 yılı hedeflerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2023 23:22:53. #1.13#
SON DAKİKA: İş İnsanı Tolga Peker 2023 yılı hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement