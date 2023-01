İş İnsanı Tolga Peker 2023 yılı hedeflerini açıkladı

Her zaman sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Tolga Peker, farklı sektörlere hizmet ettiklerini ve her sektöre değer katmayı hedeflediklerini belirtti. Güçlü ve profesyonel ekibimizle yoğun tempoda daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz diyen Peker, "Transformatör başta olmak üzere güç iletim ve dağıtım ekipmanlarını üretiyor ve sektördeki talepleri profesyonel hizmet anlayışıyla karşılamaya çalışıyoruz. Güçlü ekibimizle çalışmalarda bulunmakta olup her zaman sektöre değer katmayı hedefliyoruz" dedi.

"2022 verimli bir yıldı 2023'te zirveye çıkacağız"

2022 yılında Oliva Group bünyesinde bulunan Huasheng Electric Group ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını belirten Tolga Peker, "Piyasada çok fazla ihtiyaç var ve müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için 2023 yılında da büyümeye devam edeceğiz. Huasheng Electric Group ile yaptığımız anlaşmanın yanı sıra Kellcor Investment ile de anlaşma imzaladık. 2023 yılında yumuşak şeker ve jelly üretimine başlıyoruz. Yumuşak şeker ve jelly piyasasında çok iyi işlere imza atacağız. Markamızı her zaman bir adım ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Farklı sektörlerde hizmet vermeye ve talepleri karşılamaya 2023 yılında da devam edeceğiz. Güçlü ve deneyimli ekibimizle birlikte müşterilerimize kurumsal hizmetimize devam edeceğiz. Oliva Group olarak sunmuş olduğumuz hizmetimizi yeni çalışmalarla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yatırımlarımız devam edecek"

Türkiye'de yapacakları yatırımlara yönelik de açıklamalarda bulunan Peker; "Önümüzdeki dönemde çok ses getirecek bir projeye imza atacağız. Hedefimiz Türkiye'de de önemli aktörler arasında yer almak."Tüm projelerimizin yanı sıra inşaat sektörü alanında da yatırımlar yapmaya başlıyoruz. Gelecek dönemde de hizmet alanlarımızı genişletip, ülkemizde ortaya çıkan tüm koşulları herkes için faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz." Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.