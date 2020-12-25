İş insanı Uğur Akkuş'tan TÜRGEV'e bağış

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) maske bağışı ve eğitim desteği verdiğini duyurdu. Akkuş, öğrencilerin ebru sanatıyla yaptığı hediyeleri ülkenin önde gelen devlet büyükleriyle paylaşarak, öğrencilerin yeteneklerinin tanıtılmasını sağladı.

Öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyen Akkuş, son olarak TÜRGEV'e bağış yaptığını açıkladı. Gençlerin ebru sanatıyla yaptıkları hediyelerden 300 tane aldı. Akkuş satın aldığı ürünleri ülkenin önde gelen devlet büyükleri, banka müdürleri, valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri ve gazeteciler ile paylaşarak öğrencilerin yeteneklerinin tanıtılmasını sağladı.

Bünyesinde 11'i Türkiye'de 4'ü yurt dışında olmak üzere 21 şirket bulunan A&S Yatırım Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, pandemi döneminde 28 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği Global Mask markası ile 16 ülkeye ihracat gerçekleştirip, NATO'nun resmi maske tedarikçilerinden biri olmuştu. Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren Akkuş, birçok vakfa maske bağışında bulundu.