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İş İnsanı Uğur Akkuş ve 3 Sanık Hakkında Dolandırıcılık Davası Açıldı - Son Dakika

İş İnsanı Uğur Akkuş ve 3 Sanık Hakkında Dolandırıcılık Davası Açıldı

İş İnsanı Uğur Akkuş ve 3 Sanık Hakkında Dolandırıcılık Davası Açıldı
11.11.2023 11:13

İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, kripto para ticareti vaadiyle iki kişinin 500 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

İş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, kripto para ticareti vaadiyle iki kişinin 500 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ortak firmaları bulunan müştekiler Ömer A. ve Anvar M'nin dış ticaret işiyle uğraştığı belirtildi.

Müştekilerin, firmalarına ait 500 bin dolarla kripto para almak istedikleri, komisyon karşılığında aracılık yapan sanık Abdullah Alkreish'le irtibat kurdukları anlatılan iddianamede, bu sanığın da müştekileri sanık Uğur Akkuş'la tanıştırdığı, 30 Mayıs'ta da Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisinde müştekilerle bir araya geldiği aktarıldı.

İddianamede, sanık Akkuş ve müştekilerin, 500 bin dolar karşılığında kripto para alımı konusunda anlaştığı, Akkuş'un ilk etapta güven sağlamak amacıyla 2 bin 500 dolar tutarındaki kripto parayı müşteki Anvar M'nin hesabına aktardığı kaydedildi.

Sanık Akkuş'un, kripto para akışının devamının sağlanması amacıyla paranın tamamının hesabına yatırılması gerektiğini söylediği ve müştekileri ikna ettiği belirtilen iddianamede, müştekilerin 497 bin 500 doları Akkuş'a elden teslim ettiği dile getirildi.

İddianamede, Akkuş'un müştekilere "Parayı bankaya yatırdıktan sonra geleceğim." diyerek iş yerinden ayrıldığı, müştekilerin burada saatlerce beklediği ancak kimsenin gelmemesi ve hesaplarına kripto paranın yatırılmaması üzerine şüphelendikleri vurgulanarak, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlatıldı.

Sanık Akkuş'un, yardımcıları olan sanıklar Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal'la müştekilerden aldığı parayı vererek bankaya teslim etmelerini söylediği aktarılan iddianamede, sanıkların herhangi bir kripto para transferi sağlamayarak haksız menfaat elde ettikleri belirtildi.

İddianamede, sanıklar Uğur Akkuş, Abdullah Alkreish, Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal'ın "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu

İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanık Abdullah Alkreish'in avukatı, müvekkilinin ikamet izinleri iptal edilen ailesinin geri gönderme merkezinde olduğu ve sınır dışı edilebilecekleri, bu gerekçelerle "yurt dışı çıkış yasağı" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle dilekçe sundu.

Bu talebi değerlendirmek için duruşma yapan mahkeme, sanık Abdullah Alkreish hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı aldı.

Uğur Akkuş, haziranda bu dosya kapsamında hakkında yapılan şikayet üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, müşteki Ömer A'nın zararının giderildiğini bildirerek şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş İnsanı Uğur Akkuş ve 3 Sanık Hakkında Dolandırıcılık Davası Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş İnsanı Uğur Akkuş ve 3 Sanık Hakkında Dolandırıcılık Davası Açıldı - Son Dakika
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