İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor - Son Dakika
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İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor

06.03.2023 16:01
İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kapıdağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Kapıdağ, deprem felaketi ile sarsılan bölgelerdeki vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyor.

Türkiye, büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralarını sarmaya çalışırken iş dünyasında da bölgeye önemli yardımlar gidiyor. Bölgeye önemli yardımlar yapan isimlerden biri de Kapıdağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Kapıdağ oldu.

TIRLARCA MALZEME GÖNDERİLDİ

Hazır mutfaklar ve mutfak gereçleriyle birlikte her türlü gıda, su, ev tekstil ürünleri ile çocuklar için oyuncaklardan oluşan Tırlarca malzeme gönderen iş insanı, bölgede depremzedelerle sohbet etti.

ÇOCUKLARA OYUNCAK VE ÇİKOLATA DAĞITILDI

Çocuklarla yakından ilgilenen Kapıdağ, miniklere oyuncak ve çikolata dağıttı. Uzun süre bölgede kalıp, depremzedelere moral veren iş insanı, hayvanları da unutmadı. Kapıdağ, minik dostlara mama dağıttı.

İşte Kapıdağ'ın bölgeyi ziyaretinden kareler;

İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor
İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor
İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor
İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor
İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor
İş insanı Uğurcan Kapıdağ'ın deprem bölgesine yardımları sürüyor
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