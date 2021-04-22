İş insanı Ulupınar'dan TBB Başkanı Çakar'a ziyaret

Karabük'ün yetiştirdiği iş insanlarından Özgür Ulupınar, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük'ün yetiştirdiği iş insanlarından Özgür Ulupınar, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İş insanı Özgür Ulupınar, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve aynı zamanda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Alpaslan Çakar'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ulupınar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakar, Ulupınar'a desteği ve ziyareti için teşekkür etti. - KARABÜK

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