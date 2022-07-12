İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak yaşamını yitirmiş (2) - Son Dakika
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İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak yaşamını yitirmiş (2)

12.07.2022 15:34
İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak yaşamını yitirmiş (2)

KAZADAN KURTULAN MİNA, ANNE VE BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIMuğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) cenazesi, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine getirildi.

KAZADAN KURTULAN MİNA, ANNE VE BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) cenazesi, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine getirildi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olan Ünal Pala ile eşi Evrim Pala için İymir Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kazadan yaralı kurtulan çiftin kızı Mina (12) ile Asmin Pala (23) da cenazeye katıldı. Kaza günü, Asmin Pala'nın Antalya'da olduğu belirtildi. Namazın ardından çiftin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sibel CAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,-


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Kaynak: DHA

Kahramankazan, Bodrum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak yaşamını yitirmiş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş insanı ve eşi, sürat teknesinde başlarını çarparak yaşamını yitirmiş (2) - Son Dakika
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