İş insanı, yöneticisi olduğu eski kozmetik firmasına dava açıyor
18.01.2021 11:46
Almanya'da 'Müthiş Türk' olarak tanınan iş insanı İlhan Doğan, yönetim kurulu başkan yardımcılığı kadar yükseldiği Almanya kökenli LR Kozmetik'e dava açmaya hazırlanıyor.
2010 yılında itibaren şirketle zorlu bir süreç yaşamaya başladığını dile getiren Doğan, "2016 yılında bu şirketle tüm ilişkilerimi kesmeme rağmen halen LR yöneticilerinin hukuk dışı yaklaşımıyla mücadele ediyorum" dedi. LR Health ve Beauty şirketinin dünya markası haline gelmesinde, kendisnin geliştirdiği stratejilerin büyük katkısının olduğunu belirten İlhan Doğan, şirket yöneticilerinin servetine el koyduğunu iddia etti. İş insanı,"Yıllık 200 milyon Euro kaybıma rağmen hukuki zeminde bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.
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