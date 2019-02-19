Son Dakika Haberleri: İş İnsanı Zarakol ve Avukat Danışman Serbest Bırakıldı

İş İnsanı Zarakol ve Avukat Danışman Serbest Bırakıldı

39 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Necla Zarakol ve avukat Tolga Danışman, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İş İnsanı Zarakol ve Avukat Danışman Serbest Bırakıldı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Necla Zarakol ve avukat Tolga Danışman, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Zarakol ve Danışman'ın, soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alındı.

İfade verme işleminin ardından savcılık bu iki kişiyi, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, Necla Zarakol ve Tolga Danışman hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına ve serbest bırakılmalarına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:35 Kaynak: AA

İstanbul, Danışman, Güncel
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