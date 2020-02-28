İş insanın otomobilinde bomba bulundu - Son Dakika
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İş insanın otomobilinde bomba bulundu

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu.

İş insanın otomobilinde bomba bulundu, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu. Bomba, uzman ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Çivril ilçesine ticari işleri için gelen iş insanı Ali İşiyok, kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Otomobilin yanına geldiği sırada çamurluktan sarkan kabloyu fark eden İşiyok, durumu polise bildirdi. Olay yerine ekipler, vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çamurluk içeresindeki bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede, bombanın el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi. İşiyok'un iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
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