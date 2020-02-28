İş insanın otomobilinde bomba bulundu - Son Dakika
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İş insanın otomobilinde bomba bulundu

6 saat önce

İş insanın otomobilinde bomba bulunduDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu.

İş insanın otomobilinde bomba bulundu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu. Bomba, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Çivril İçesine ticari işleri için gelen iş insanı Ali İşiyok, kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Otomobilin yanına geldiği sırada çamurluktan sarkan kabloyu fark etti. Kabloya bakarak bir düzenek gören İşiyok, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ihbar üzerine gelen bomba imha ekipleri, çamurluk içeresindeki bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede, bombanın el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi. İşiyok'un iki ay öncede İstanbul'da otomobile aynı şekilde el yapımı parça tesirli koyulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş insanın otomobilinde bomba bulundu

Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:37 Kaynak: DHA
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