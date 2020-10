İş insanına baskı suçlamasıyla tutuklu 9 sanıktan 6'sına tahliye - Son Dakika

BURSA merkezli birçok kentte restoran zinciri bulunan iş insanına, Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisini alması için baskı yaptığı iddia edilen 9'u tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, 6 sanığın da tahliyesine karar verdi.

Afyonkarahisar'da 2017 yılında iş insanı Mehmet S., 5 milyon dolara mal olan et entegre tesisini satışa çıkardı. Tesisin, o dönem aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zincirinin sahibi bir başka iş insanına, 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldı. Ancak satış gerçekleşmeyince Bursalı iş insanına tesisi alması yönünde baskı yapılmaya başlandı. İş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aralarında tesis sahibi, emlakçı ve aracılardan oluşan 18 kişi, temmuz ayında gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından 6 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ahmet A, (46), Ahmet Ö. (34), Cengiz V. (66), Cüneyt G. (47), Erhan K. (42), İbrahim A. (55), Mehmet A. (38), Mehmet S. (33) ve Reşat Ç. (56), 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Var olan veya sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişi tarafından yağma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.53 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDIBursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet savcısı tarafından 15 Ağustos'ta 53 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, örgüt üyelerinin, restoran zinciri sahibi iş insanını zarara uğratmak amacıyla yaptıkları baskılar ve aralarındaki telefon görüşmeleri yer aldı.İddianamede; Afyonkarahisar'da yaptırılan et entegre tesisinin, iş insanına o dönemki fiyatıyla 20 milyon liraya satılmak istenmesiyle görüşmeler başladı. İş insanının, tesisi almaktan vazgeçince örgüt üyeleri baskı uygulamak için harekete geçti. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iş yeri bulunan restoran zinciri sahibi iş insanının, geliş-gidiş saatlerini öğrenme adına, iş yerine yakın mezarlıkta bekçilik yapan İ.G. ile yakınlık kuran şüpheliler, tesisin genel müdürünü bir günlüğüne alıkoyarak, iş insanı ile görüşmek istediklerini söyledi. Sonrasında iş insanı ile görüşen örgüt üyelerinin, bir suç örgütü liderinin adını kullanarak, birlikte hareket ettikleri izlenimi vermeye çalıştıkları ve onun adına tespih hediye ettikleri belirtildi.AFYON'DAKİ KAVGA İSTANBUL'DAN İHBAR EDİLDİBir süre sonra iş insanının Afyonkarahisar ve Eskişehir'de bulunan restoran şubelerine giden örgüt üyeleri, 'Kadına neden bakıyorsun' bahanesiyle kavga çıkartıp, restoranlardaki masa ve sandalyeleri dağıtarak camları kırdı. O anlar aynı zamanda videoya da kaydedildi. Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki kavga olayları, sinyalleri İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden geldiği tespit edilen bir cep telefonu aracılığıyla ihbar edildi. İhbar üzerine her iki şehirde de olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Taraflar şikayetçi olmayınca, şüpheliler serbest bırakıldı.KARALAMAK İÇİN VİDEO YAYINLANDIİş insanına yönelik ticari faaliyetlerine zarar verme amacıyla, yine örgüt üyeleri tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde, video paylaşım platformu üzerinden 'Köftecide domuz eti skandalı' başlıklı 39 saniyelik görüntü yayınlandı. İddianamede, söz konusu bilgiler ışığında, örgüt elemanlarının gücünü göstermek istedikleri, iş insanına gönderilen tespihin, tesisi satın almaması sonucunda geri alındığı belirtildi.YARGILANMALARINA BAŞLANDISanıkların her biri hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Var olan veya sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişi tarafından yağma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bursa H. Tipi Cezaevi'nden katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.'GENEL MÜDÜR SATIŞTAN KOMİSYON İSTEDİ'Restoran zinciri sahibi iş insanı ile kendisini Ahmet A.'nın tanıştırdığını söyleyen emlakçı Erhan K., "Emlakçı olduğumdan Türkiye'nin dört bir yanından emlak alıp satımında aracılık ederim. Afyonkarahisar'da Mehmet S.'ye ait olan et entegre tesisini de Bursa'da bulunan restoran zinciri sahibi iş insanına, genel müdürü Alper Ç. aracılığıyla satışı ile ilgili bir dosya sunumu yaptım. Görüşmelerimiz normal şekilde geçti. Hiç kimseye rahatsızlık vermediğim gibi tehdit etmedim. Herkes, satıştan komisyon alacaktı. Alper Bey, 350 bin lira komisyon istedi. Talebini kabul etmedim. Satış ile ilgili 'Olumsuz cevap veririm yoksa' dedi. Bir defa restoran zinciri sahibi iş insanıyla yüz yüze görüştüm. Müdür ile 6 defa görüştüm. İş yerlerinde çıkan kavgalarla ilgim yok. Zaten köftecide domuz eti değil, zeytin ile ilgili bir haber internet sitelerinde vardı. Yeni yapılan bir haber değildi. Et entegre tesisi ile ilgili başka iş adamları ile görüşmelerimiz oldu. Zaten mal sahibi Mehmet Bey de satıştan vazgeçmişti. Ahmet Bey'i de uyuşturucu ile mücadele dernek başkanı olmasından dolayı tanırım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.'TEHDİT VE HAKARET OLMAMIŞTIR'Satışla ilgili Yenişehir'e, genel müdür Alper Ç. aracılığıyla Erhan K. ile birlikte restoran zinciri sahibi iş insanının yanına gittiklerini belirten Ahmet A., tehdit etmediklerini belirterek, "Alper Bey görüşmelerimizde gayrimenkulün satışıyla ilgili ümit verdi. Bu bir ticaret işiydi. O bizi suçlamıştır. Ben Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin Genel Başkanlığı'nı yapıyorum. Arkadaşım aracılığı ile tanıştığım restoran zinciri sahibi iş insanının iş yerlerine domates, biber, soğan patates ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bir sefer kendisiyle yemek yedik. Alper Bey ile de 4 defa görüştük. Kesinlikle tehdit, hakaret olmamıştır. Erhan Bey'den, internette haber çıktığını duydum. Satılacak tesisin sahibi ile Hakan K. aracılığı ile tanıştım. Sonra Erhan Bey ile onları tanıştırdım. Ben satıştan komisyon alacaktım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Rahatsızım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.Et entegre tesisinin sahibi Mehmet S. ise Erhan K.,'nin tesisin satışı ile ilgili dosya verdiğini, bu satışta komisyonun kendisinden alınacağını, alıcıdan ayrıca bir komisyon alınmayacağını, bu yeri herkese pazarlayabileceğini söyledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.'750 BİN DOLAR İSTEDİLER'Duruşmada tanık olarak dinlenen Genel Müdür Alper Ç., "Tutuklu sanıklardan Erhan K. ile Ahmet A., tesisin satışına yönelik aracılık yapmamı istediler. Onlar tekliflerini bana söylüyordu, ben de patronuma iletiyordum. Patronum kabul etmeyince, birtakım tehditlerde bulundular. Sonra 750 bin dolar istediler. Ancak, patronum vermedi. Polise durumu bildirdi" dedi.DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 3 aydır tutuklu bulunan Ahmet Ö., Cengiz V., Cüneyt G., İbrahim A., Mehmet A. ile Reşat Ç.'nin tahliyesine, Ahmet A., Erhan K., Mehmet S.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tahliye olan sanıklar hakkında yurt dışı yasağı koyarken, restoran sahibi iş insanının bir sonraki duruşmada ifadesinin alınmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi.