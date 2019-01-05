Son Dakika Haberleri: İş İnsanına Mağarada İşkenceye 3 Tutuklama

İş İnsanına Mağarada İşkenceye 3 Tutuklama

15 dakika önce

– ŞANLIURFA'da iş insanı V.B.'yi kaçırıp mağarada işkence yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın, 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İş İnsanına Mağarada İşkenceye 3 Tutuklama, System.String[]
– ŞANLIURFA'da iş insanı V.B.'yi kaçırıp mağarada işkence yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın, 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Geçen hafta iş yerine giderken kaçırdıkları iş insanı V.B.'ye mağarada işkence yaparak üzerindeki para ve cep telefonu ile değerli eşyalarını alan kişiler daha sonra V.B.'yi serbest bıraktı. İş insanının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ile Narkotik Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler V.B.'yi kaçırdığı iddia edilen İ.S., S.D., A.T., B.E. ve Ö.T.'nin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 1 av tüfeği, V.B.'ye ait cep telefonu ile 9 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis gözaltına aldığı 5 şüpheliyi ifadesinin ardından adliyeye sevk etti.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.S., S.D., A.T., tutuklanarak cezaevine konuldu. B.E. ve Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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