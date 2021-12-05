Üye Girişi
İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI - Son Dakika

İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI

05.12.2021 11:23

YOZGAT'ta dolandırıcılar tarafından kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza atan iş insanı İbrahim Hazer'in (59) banka hesaplarına ve mal varlığına tedbir konuldu.

YOZGAT'ta dolandırıcılar tarafından kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza atan iş insanı İbrahim Hazer'in (59) banka hesaplarına ve mal varlığına tedbir konuldu. Hazer "Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir" dedi.

Çayıralan ilçesi Günyayla köyünden 1978 yılında Almanya'ya giden İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirket ile Almanya'da devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başladı. Doğup büyüdüğü köyü ve ilçesine de birçok yatırım yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumlar tarafından teşekkür plaketleri verildi. Plaketlerin birçoğunu kargoyla alan Hazer'e geçen eylül ayında yine bir kuryeyle teşekkür plaketi geldi. Hazer plaketi teslim alırken, imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza attı. Dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle şoke oldu.

'ARAŞTIRDIM, DERNEK YOKMUŞ'

Özel bir araçla gelen kargocularının kendisini acele ettirdiğini belirten İbrahim Hazer, "Beni telefonla aradılar. 'Size özel bir kargo var, başkasına teslim edemeyiz' dediler. Normal bir araç geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diyerek beni acele ettirip, kargo tutanağını imzalattılar. Kargo paketinden Konya Yozgatlılar Derneği tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir teşekkür plaketi ve altından bir kilo Konya şekeri çıktı. Sonradan araştırdığımda da böyle bir derneğin olmadığını ve kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim. Bir Alman vatandaşından borç almışım gibi göstererek senedin üzerine 2 milyon 300 bin euro, bugünkü Türk parası ile yaklaşık 35 milyon lira borç yazmışlar. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler" dedi.

'MAĞDUR OLDUM, ONURUM ZEDELENDİ'

İcra müdürlüğüne teminat yatırarak haciz işlemlerini durdurduğunu ifade eden Hazer, "Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak yapılan icranın durdurulmasını sağladık. Teminatı veremeseydim, bankadaki param karşıdakilerin olacaktı. Paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim, istihdam oluşturacaktım, yurt dışı ortaklıklarla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz hale geldim. Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir. Vatandaşlara da tavsiyem; imza atarken on kere düşünsünler, altına üstüne baksınlar, attıklarını kontrol etsinler. Mağdur oldum. Onurum zedelendi. Herkes imza atmadan önce on kere düşünsün" diye konuştu.

Hazer, bu işi yapanların banka hesaplarında ne kadar para olduğuna kadar bildiklerini ve kendisini yakından tanıyan biri olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI
İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI
İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI
İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI

Almanya, Yatırım, Banka, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu 13:03 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Son Dakika Haberleri
13:02 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
12:25 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır         
13:14
Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler         
13:02
Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti         
12:47
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 13:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: İŞ İNSANINA SAHTE KARGO TESLİM TUTANAĞI İLE 2,3 MİLYON EUROLUK BORÇ SENEDİ İMZALATILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement