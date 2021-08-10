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İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı - Son Dakika

İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı

10.08.2021 14:20

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kimya fabrikası sahibi F.B.K., iddiaya göre karşılıksız çek vererek, ürün satın aldıktan sonra çeklerin ödeme günü geldiğinde fabrikayı boşaltıp, ortalıktan kayboldu. Yaklaşık 1 milyon lira alacağı olan İsmail Eşiyok ile 830 bin TL alacağı olan Mustafa Özlü şikayetçi olurken, F.B.K.'nin 80 kişiden 200 milyon liralık ürün satın aldıktan sonra kaçtığını öne sürüldü.

Başiskele ilçesinde hizmet veren kimya fabrikası, iddiaya göre, 80 kişiden çek karşılığında 200 milyon liranın üzerinde mal satın aldı. Ödeme günü geldiğinde bankaya parasını almak için giden kişiler, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince fabrikanın kapısına dayandı. Fabrika binasının boş olduğunu ve üzerinde 'kiralık' yazısının olduğunu görünce dolandırıldıklarını anlayan kişiler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, firma sahibi F.B.K. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Kimya şirketinin, ihtiyacı olsun ya da olmasın klima, bilgisayar, terlik, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makineleri, gübre, tohum, akaryakıt gibi birçok ürünü karşılıksız çek karşılığında satın aldığı ve fabrikada depolanan malların Kurban Bayramı tatili sırasında tırlarla kaçırıldığı iddia edildi.

İş insanından 200 milyon liralık vurgun! Karşılıksız çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı

"FABRİKANIN BOŞALTILMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Plastik ham maddesi sattığını ve yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu belirterek, şikayetçi olan İsmail Esiyok, "Bu kimya fabrikası Kurban Bayramı öncesinde bizimle bir ticarete girdi. Bankalara firmanın durumunu sorduğumuzda, bankaların bize verdiği cevap doğrultusunda şüphe duymadan firma ile çalışmaya başladık. Kurban Bayramı sonrası ilk iş günü bir çek ödemesi yapılması lazımdı firmamıza, bankaya çekimizi tahsil etmeye gittiğimiz zaman çekin karşılığı olmadığını gördük. Şirkete müracaat etmek için gittiğimizde fabrikanın boşaltılmış olduğunu gördük. Daha sonra Kurban Bayramı tatilinde tırlarda fabrikanın içindeki mallar taşınıp farklı illere kaçırdıklarını öğrendik. Yasal haklarımızı aramak için savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İş insanından 200 milyon liralık vurgun! Karşılıksız çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı

"200 MİLYON LİRA ÜZERİNDE DOLANDIRILMA VAR"

Kendileri gibi birçok mağdurun olduğunu belirten Esiyok, "Piyasada kendi firması ile ilgisi olan ya da olmayan tüm malları satın almışlar. Ayağınızdaki terlikten galoşa kadar bilgisayardan tencereye kadar kimya fabrikasının ihtiyacı olmayacak her şeyi satın alarak karşılıksız çek verip insanları dolandırmışlar. Benim bilgim dahilinde olan yaklaşık 80 tane mağdur var. Bu sayı daha fazla da olabilir. Onun haricinde ekonomik anlamda yaklaşık olarak 200 milyon liranın üzerinde bir para dolandırıp kaçtılar. Firma şu an kapalı, sahipleri de kayıplara karıştı" diye konuştu.

İş insanından 200 milyon liralık vurgun! Karşılıksız çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı

"ÖDEME GÜNÜ GELDİĞİNDE PARAMIZI ALAMADIK"

830 bin TL alacağı olan Mustafa Özlü ise "Kimya fabrikası tarafından dolandırılan mağdurlardan birisiyim. Kendisine enjeksiyon ve kaynak makineleri verdik. Çeklerin ödeme günü geldiğinde paramızı alamadık ve farikanın önüne geldiğimizde, içinin boşaltıldığını gördük. Direkt olarak savcılığa başvurduk. Mağduruz ve şikayetçiyiz. Bizim gibi 80 firma var ve yaklaşık 200 milyona yakın vurgun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurban Bayramı, Türk Lirası, Başiskele, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı - Son Dakika Ekonomi


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