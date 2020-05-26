İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı - Son Dakika

İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir firma tarafından faaliyet Ramazan Bayramı'nda görev yapan polis ve jandarma ekiplerine yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir firma tarafından faaliyet Ramazan Bayramı'nda görev yapan polis ve jandarma ekiplerine yemek ve tatlı ikramı yapıldı.


İş insanı Behsat Uyanıker, bayramda ilçede görev yapan güvenlik güçleri için yemek hazırlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret eden Uyanıker, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve nöbet tutan emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.


Daha sonra önceden hazırlattığı 100 kişilik yemek ve tatlıyı ikram etti. - ÇORUM

Ramazan Bayramı, Sungurlu, Jandarma, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı         
11:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi         
10:58
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz         
10:46
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü         
10:38
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim         
10:27
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
10:11
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti         
09:55
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti         
09:52
Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var         
09:48
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum         
09:46
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış         
09:23
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı         
09:19
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki? Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?         
09:05
WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor         
08:54
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı         
08:37
Sunucu Seda Akgül, fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Sunucu Seda Akgül, fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?         
08:34
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek         
08:23
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu         
08:18
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor         
08:03
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi         
07:46
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı         
03:05
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız         
01:29
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor         
00:55
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti         
00:44
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı         
00:24
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 12:04:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]