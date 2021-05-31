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İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir - Son Dakika

İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir

31.05.2021 11:34
İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir, System.String[]

Bilişim ve teknoloji alanında yatırımları bulunan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak Türkiye'nin uzay turizminde MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika), Avrupa ve Türki...

Bilişim ve teknoloji alanında yatırımları bulunan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak Türkiye'nin uzay turizminde MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika), Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabileceğini dile getirdi.

2023'te uzaya yolcu taşımaya başlayacak olan SpaceX'e Türkiye'de uzay turizm üssü kurma konusunda teklif götüren iş insanı Uğur Akkuş, uzaya yolculuk yapmak isteyenler için dünyadaki 54 ülkenin başkentine 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Türkiye'nin uygun bir konumda yer aldığını vurgulayarak, SpaceX yetkililerini Türkiye'ye davet etti.

Akkuş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle dünyanın tam merkezinde yer aldığını, uzay turizmi konusunda SpaceX'in burada bir yolcu indirme bindirme terminali kurması gerektiğini aktardı.

"KAPADOKYA UYGUN BİR BÖLGE"

Akkuş, havacılıkta balon turizminin merkezi olan ve dünyanın farklı bölgelerinden pek çok turistin ilgi odağı olan Kapadokya'nın uzay roketlerinin kalkış ve inişi için en uygun yer olduğunu da SpaceX yetkililerine aktardı.

Akkuş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki ülkelerde uzaya yolculuk yapmak isteyen insanlar için SpaceX'in uzay üssünün yer aldığı 'Space Force Station' Florida'ya gitmek yerine bu yolculuğa Türkiye'den başlayabileceklerinin daha kolay olabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin birçok medeniyetin tarih boyunca merkezi konumunda yer aldığını söyleyen Akkuş, "2023'te başlayacak uzay yolculuğu için yine Türkiye kritik bir noktada bulunuyor. Uzay yolculuğu için satışa sunulan biletlerin tamamını geçtiğimiz günlerde Japon bir iş insanı almıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa 2023 yılında aya ilk turistik ziyareti yapmayı planlıyor. Maezawa daha sonra bu biletleri tüm dünyaya pazarlayarak uzay turizminden büyük gelir elde edecek. Bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle, MENA, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabilecek potansiyele sahibiz" dedi.

"UZAY ÜS TERMİNALİ KURULMALIDIR"

SpaceX yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye'de kurulabilecek uzay turizm üssü için balon turizminin merkezi olan Kapadokya'nın en uygun alan olduğuna dikkat çeken Akkuş, "Tüm dünyadan pek çok insanın balon turizminin yanında, eşsiz tarihi ve binlerce yılık coğrafi yapısı ile peribacalarını görmek için her sene geldiği Kapadokya, bu girişim için en uygun yerdir. Bu eşsiz yolculuğa UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'da başlayan uzay turizmi meraklıları uzay macerasının dönüşünde Anadolu'nun kalbinde bulunan Kapadokya'nın büyülü atmosferine iniş yapacak, yaşadığı deneyimleri tüm dünyaya anlatacak. Bu, Türkiye ve SpaceX için eşsiz bir fırsattır. Kapadokya'nın coğrafi konumu da uzay roketlerinin kalkış ve inişi için müsait bir yapıdadır. 2023'te Ay'a gidecek uzay yolculuğu için Florida dışında Türkiye'de de bir uzay üs terminali kurulmalıdır. Bu sayede komşu coğrafyalardaki insanlar 2 gün sürecek uzay yolcuğunda 17 saatlik uzaklıkta bulunan Florida'ya gitmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.


İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir
İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir
İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir

Kuzey Afrika, Türkiye, Turizm, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş insanından Musk'a çağrı: Türkiye uzay turizm üssü olabilir - Son Dakika Ekonomi


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