Son Dakika Haberleri: İş insanını dolandırıcılık şüphelileri sahte 2 milyon dolarla yakalandı
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İş insanını dolandırıcılık şüphelileri sahte 2 milyon dolarla yakalandı

1 saat önce

MERSİN'de, ucuz dolar vaadi ile kandırdıkları Suriye uyruklu iş adamının 10 bin dolarını alıp yerine sahte 20 bin dolar verdikleri iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.

İş insanını dolandırıcılık şüphelileri sahte 2 milyon dolarla yakalandı, System.String[]
MERSİN'de, ucuz dolar vaadi ile kandırdıkları Suriye uyruklu iş adamının 10 bin dolarını alıp yerine sahte 20 bin dolar verdikleri iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde meydana gelen olayda bir şüpheli, Irak ve Libya'dan getirdikleri çalıntı doları, seri numaralarının Türkiye'de bilinmemesi nedeni rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyerek, iş adamı N.E.'den 10 bin dolar alıp, 20 bin dolar verdi. Bir süre sonra kendisine verilen dolarların sahte olduğunu anlayan iş adamı, polise şikayetçi oldu.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda kimliklerini belirlediği şüpheliler G.A., A.H., M.G. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan arama sahte 2 milyon dolar, sahte 223 bin TL ile  altın suyuna batırılmış 60 kilogram bakır, 13 bin dolar ve 2 tabanca ele geçirdi.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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- Mersin
Suriye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:47 Kaynak: DHA
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