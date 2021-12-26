İŞ İNSANININ 1 MİLYON LİRASINI GASP EDENLER YAKALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'de, 1 otomobil, 60 bin TL ve 2 tane ruhsatlı tabanca çalan, son alarak bir iş insanını silahla tehdit ederek 1 milyon lirasını gasp eden 4 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 Aralık akşamı bir otomobil çalındı. 9 Aralık sabahında ise Dilovası'nda bir iş yeri ve bir kuruma giren hırsızlar, 60 bin TL ve 2 adet ruhsatlı tabanca çaldı. Olayları araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Körfez ilçesinden çalınan aracın, Dilovası ilçesindeki hırsızlık olayında kullanıldığını tespit etti. Polis, çalınan otomobili Gebze ilçesinde terk edilmiş olarak buldu.

1 MİLYON TL GASP ETTİLER

Darıca ilçesinde ise bir iş insanı, 20 Aralık günü silahla tehdit edilerek gasp edildi. İş insanının çantasının içerisinde bulunan 1 milyon TL parayı gasp edenler kayıplara karıştı. Polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştiren kişilerin Körfez ve Dilovası'nda hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla F.Y.(32), İ.Ç.(51), F.A.(25) ve A.Y.(36) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çalınan para ve tabancalar bulunamadı. Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç.'nin daha önce çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Gebze adliyesine sevk edildi.