İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, System.String[]

Antalya'da iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş insanı İ.S'nin ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lirasının çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alınmış, zanlıların, aralarındaki iş bölümüne göre parayı paylaştıkları, iki ev ve otomobil aldıkları iddia edilmişti.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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