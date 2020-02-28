İş insanının otomobilinde bomba düzeneği bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş insanının otomobilinde bomba düzeneği bulundu (2) - Son Dakika

İş insanının otomobilinde bomba düzeneği bulundu (2)

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, iş insanının park halindeki otomobiline yerleştirilmiş bomba düzeneği tespit edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, iş insanının park halindeki otomobiline yerleştirilmiş bomba düzeneği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, meyve ticareti yapan ve Kayseri'den Denizli'ye otomobiliyle gelen Ali İşiyok (47), Çivril'de kaldığı otelden sabah saatlerinde aracına bineceği sırada sol çamurluktan sarkan kabloyu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu çamurluğun içine el yapımı, parça tesirli bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi.

Daha önce de İstanbul'da da otomobiline bomba düzeneği kurulduğu iddia edilen İşiyok, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İş insanının otomobilinde bomba düzeneği bulundu (2)

Denizli, Kayseri, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:45 Kaynak: AA
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