İş insanları artık yanlarında getirdikleri sergi ve fuar eşyasının gümrük işlemlerini elektronik...

Ticaret Bakanlığı, ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması için, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyan için, Bakanlık internet sayfasında bulunan "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu"nu doldurmasını yeterli kıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan konu ile ilgili şu açıklama yayımlandı:

"01 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmalarımızın rekabet gücünün korunması açısından Türkiye Gümrük Bölgesi'ne yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın, "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Düzenleme öncesinde, yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde gelen numuneler Gümrük Yönetmeliğinin 22 numaralı ekinde yer alan sözlü beyan formu ile beyan edilmekte, sergi ve fuar eşyası ise gümrük beyannamesi ile gümrük idaresine beyan edilmekteyken, yapılan düzenleme sonucunda yolcunun, Bakanlığımız web sayfasında bulunan "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu"nu doldurması yeterli bulunmaktadır. Gümrük idaresi tarafından yolcunun tek taraflı beyanına itibar edilerek hem gümrük idaresi hem de firmalar açısından gümrük işlemleri hızlı ve basitleştirilmiş bir şekilde yürütülecek ve söz konusu eşyanın gümrük işlemleri nedeniyle beklemesi veya yolcunun eşyanın beyanı nedeniyle gümrük idaresinde yaşadığı sorunlardan kaynaklanan şikayetler ortadan kaldırılacaktır. "

Buna göre, Ticaret Bakanlığı internet sayfasında "e-işlemler" bölümünde bulunan "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu"nun yolcu tarafından elektronik ortamda doldurularak gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkan sağlanmış, bu sayede detaylı beyan ya da sözlü beyan verilmesi şeklindeki genel uygulamanın dışında bir basitleştirme sağlanarak gerek zaman ve gerekse parasal maliyet avantajı getirilmiş ve ticari hayatın gereklerine uygun olarak yolcu beraberi numunelik eşya ile sergi ve fuar eşyasının hızlı ve kolay bir şekilde gümrük işlemlerinin tamamlanarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmiş oldu. - ANKARA