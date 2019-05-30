İş insanları 'çevre' için rock klibinde yer aldı



BURSALI iş insanları, mesleki eğitimden sonra temiz çevre için de kolları sıvadı. Mesleki eğitim için 'rap' klibi çeken sanayiciler, bu kez 'rock' klibinde rol alarak 'çevreye duyarlı sanayi' mesajı verdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD), "Çevreci Üretim, Temiz Gelecek" sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Ödül gecesine ise BOSİAD tarafından hazırlanan klip damga vurdu. Daha önce mesleki eğitime dikkat çekmek için bir rap klibi hazırlayan ve ülke genelinde büyük ilgi gören BOSİAD yönetimi, bu kez de temiz çevre ve temiz üretim için çocuklarla kamera karşısına geçti. Müziğin evrensel dilini kullanmayı tercih eden BOSİAD, temiz üretime ve temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla bu kez rock klibinde rol aldı. Sözlerini Gazeteci Elif Sezgin ile Sanayici İhsan İpeker'in yazdığı şarkı, Bursalı sanatçı İsmet Taşçeşme tarafından bestelendi. Botanik Park'ta çekilen klipte, Bursa'nın yeniden 'Yeşil Bursa' kimliğine kavuşması gerekliliğine vurgu yapıldı.Gece için özel bestelenen şarkıda kirletmeden üretim ve daha yeşil Bursa vurgusu yapılırken, BOSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, ile Çağdaş Öncü Okulları ve Barış için Müzik Vakfı Nilüfer Orkestrası öğrencilerinin rol aldığı klip büyük ilgi gördü ve dakikalarca alkışlandı. ÇAĞAN: AMACIMIZ ÇEVRECİ ÜRETİME FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Ödül töreninin açılışında konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Bu bir yarışma olsa da bu yarışmanın kaybedeni yok ve kazananı ise Bursa olacaktır. Amacımız çevreci üretimi desteklemek ve bu farkındalığı artırmak. Özellikle şehir içinde kalmış bir organize sanayi bölgesi olarak bu bizim için çok daha önemli. BOSİAD olarak bu dönemde çok önem verdiğimiz iki proje var. Bunlardan bir tanesi mesleki eğitimi özendirme projesi. Bu konuda çok mesafe kat ettik ve sanayi bölgemiz sınırları içinde yer alan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin sorumluluğunu üstlendik. Buradaki amacımız, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ve okulun altyapısının geliştirilmesi. Bu projeyi daha geniş kesimlere duyurabilmek için müziğin evrensel dilini kullanmıştık. Aynı noktadan hareketle ikinci projemiz çevre için de bir klip daha hazırlamak istedik" dedi. Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz da, şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, yarışmada başarılı olan ve ödül alan şirketleri tebrik etti.

- Bursa