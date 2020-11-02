İş insanları depremzedeler için harekete geçti - Son Dakika

İş insanları depremzedeler için harekete geçti

02.11.2020 15:12
İş insanları depremzedeler için harekete geçti, System.String[]

İzmir'de yaşanan ve ağır yıkımlarla sonuçlanan depremin yaralarını sarmak için iş insanları da harekete geçti.

İzmir'de yaşanan ve ağır yıkımlarla sonuçlanan depremin yaralarını sarmak için iş insanları da harekete geçti. Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık ve arkadaşları, depremzedeler için bir kamyon dolusu battaniye, mont ve ayakkabı tedarik etti. Palabıyık ve arkadaşlarının yardım kamyonu 2 gün içinde yola çıkacak.

İzmir'de yaşanan ve ağır yıkımlarla sonuçlanan depremin yankıları tüm ülkede devam ediyor. Can kaybının 85'e yükseldiği depremin yaralarını sarmak için Türkiye seferber oldu. En yıkıcı etkisi İzmir'de görülen felaket ayrıca Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne illerinde de hissedildi. Ülkenin dört bir tarafından toplanan yardımlar, felaketten etkilenen kişilere ulaştırılırken yardım kampanyalarından birini de Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık başlattı. Palabıyık, bir kamyon battaniye, mont ve ayakkabıyı depremzedelere ulaştıracak.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Palabıyık, "İzmir'de meydana gelen deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Dualarımız İzmir'le. Türk milletinin yardımlaşmasını, dayanışmasını böyle günlerde daha çok hissediyoruz. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Bir kamyon ihtiyaç malzemesini oradaki vatandaşlarımıza göndermek için temin ettik. Yaşananlar gerçekten zor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar gücümüz yettiği kadar yardımı oradaki ailelere ulaştıracağız" dedi.

" AFAD, Türk Kızılayı, UMKE, itfaiye ekipleri, polis teşkilatı ve sağlık çalışanları elinden geleni yapıyorlar. Bölge belediyelerinden destekler gittiğini görüyoruz. Hepimiz tek yürek, İzmir'den gelecek iyi haberleri bekliyoruz" diyen Palabıyık, "Bir şehrimizde daha 'sesimi duyan var mı' sözlerinin yankılanmasını istemiyoruz. O kadar acı ki. Enkaz altına kalan çocuklar, anne, babalar… Depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifa diliyoruz. Umarım en kısa sürede bu felaketi de atlatırız. Yaralarımızı yine hep birlikte, kol kola, omuz omuza sararız" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.


İş insanları depremzedeler için harekete geçti

Yönetim Kurulu, Felaket, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş insanları depremzedeler için harekete geçti - Son Dakika


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