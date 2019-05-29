İş insanları için "Duygusal Zeka ile Denge ve Değişim Atölyesi"

bcc Turkey'nin iş dünyası profesyonellerine düzenlediği "Duygusal Zeka ile Denge ve Değişim Atölyesi" 17–18 Haziranda Sofa Hotel Nişantaşı'nda mesai saatlerinin ardından 19:00–22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İş insanlarının çalışma ve özel hayatlarını daha sağlıklı ve olumlu bir düzeye taşımayı hedefleyen program, Swinburne Üniversitesi işbirliğiyle dünyada duygu bilimine öncülük eden bilimsel araştırmaları gerçekleştiren Genos International'in altyapısıyla gerçekleştirilecek.

bcc Turkey Kurucu Ortağı, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Genos Duygusal Zeka Mentoru ve İleri Eğitmeni Banu Koç Çakan, atölye çalışmasının genel kapsamına ilişkin olarak, "Hepimizin duyguları var ve kim olduğumuzdan, hangi mesleğe ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğumuzdan bağımsız olarak duygularımız yaşamlarımızı etkiliyor. Çünkü yaşamımızı davranışlarımız, davranışlarımızı ise duygularımız şekillendiriyor. Duygusal zeka, duyguların gücünü anlayabilme ve yönetebilme becerisidir ve geliştirilebilir. Duygusal zekası yüksek insanlar, kendileriyle olan ilişkilerinde daha memnun, iyi ilişkiler kurabilen, zor zamanları daha iyi yönetebilen ve yaşamlarını daha başarılı doyumlu geçirme konusunda şanslı olan insanlardır. Programa katılanlar duygusal zeka ile iç dengelerini kurma ve kişisel değişim için ilk adımı atma imkanına sahip olacaklar" diyor.

Atölye çalışmasının içeriği hakkında bilgi veren bcc Turkey'in Kurucu Ortağı, Endüstri Mühendisi, Genos Duygusal Zeka Mentoru ve İleri Eğitmeni Cem Atat ise, ilk gün bireylerin kendilerini ve diğerlerini anlamalarına odaklanacaklarını, ikinci gün kişilerin kendilerini ve ilişkilerini nasıl yönetecekleri konusunda çalışmalar yapacaklarını kaydediyor.