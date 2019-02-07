İş İnsanları Tazeaslan'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
Hatay'ın önde gelen iş insanları 7 Şubat Perşembe günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine yeni başlayan Nihat Tazeaslan'ı ziyaret etti.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karabacak, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi(ABİGEM) Müdürü İdil Siret Teoman, Antakya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Veliş Bahadırlı ve Genel Sekreteri Metin Kuseyri, HBB Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan'a yeni görevinde başarılar dilemek üzere ziyarette bulundu.
Ziyaretçiler, Genel Sekreter Tazeaslan'ın yeni görevinin hem Büyükşehir Belediyesi için hem de Hatay için hayırlı olmasını temenni ederek başarı devamlılığı diledi. Ziyaret anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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