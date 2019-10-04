İş insanlarına 10 milyon TL'lik vurguna 3 tutuklama

11 iş insanını 'yatırım danışmanlığı şirketi' kurarak yurt dışından düşük faizli kredi alacaklarını söyleyerek 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



'Yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında faaliyet gösteren ve iş insanlarına sigorta ve kredi hizmeti vereceklerini öne sürerek, 11 iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara'da düzenlenen ortak operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucu belgelere el konulmuştu.



Şüphelilerin iş insanlarından aldıkları paraları KKTC'deki bir holdinge aktardıkları belirlenirken, yaşa dışı işlemler MASAK raporuyla tespit edildi. Şüphelilerin yine aynı yöntemle; Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de birçok iş insanını dolandırdıkları belirlendi. Gözaltındaki bu 9 şüphelinden 9'unun işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki kişilerden İ.K., M.M.A.Ö. ve E.K. tutuklandı. Diğer şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı. - İZMİR