İş insanlarına Latin Amerika çağrısı
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika
ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları, Türkiye
'nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:29
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