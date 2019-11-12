Son Dakika Haberleri: İş insanlarından Afrin'e ziyaret
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İş insanlarından Afrin'e ziyaret

7 saat önce

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) bağlı iş insanları Suriye'nin Afrin bölgesini ziyaret ederek buradaki muhataplarından bilgi aldı.

İş insanlarından Afrin'e ziyaret, System.String[]

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na (İTSO) bağlı iş insanları Suriye'nin Afrin bölgesini ziyaret ederek buradaki muhataplarından bilgi aldı.

İTSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Afrin ile ticari ve kültürel ilişkilerin güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, açılacak gümrük kapısıyla birlikte ticari ilişkilerin bölge ekonomisine olumlu yansımada bulunmasını temenni etti.

Ziyarette iş insanlarına Afrin'de yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi verildi.

İskenderun, Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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