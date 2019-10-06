Son Dakika Haberleri: İş insanlarından eğitime destek
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İş insanlarından eğitime destek

53 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Yıldırım İlçesi'nde hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan 'Şerif – Rabia Kutlucan Ortaokulu' ile 'Özgür Kavaklı Anaokulunda eğitim törenle başladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Yıldırım İlçesi'nde hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan 'Şerif – Rabia Kutlucan Ortaokulu' ile 'Özgür Kavaklı Anaokulunda eğitim törenle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kavaklı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01 
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