İş insanlarından eğitime destek
53 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Yıldırım İlçesi'nde hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan 'Şerif – Rabia Kutlucan Ortaokulu' ile 'Özgür Kavaklı Anaokulunda eğitim törenle başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Yıldırım İlçesi'nde hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan 'Şerif – Rabia Kutlucan Ortaokulu' ile 'Özgür Kavaklı Anaokulunda eğitim törenle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01
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