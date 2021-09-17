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İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor - Son Dakika

İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor

17.09.2021 17:42

- İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor İş insanı Recai Çakır tarafından kurulan ve gün geçtikse sayısı artan C-majör İş'ten sesler korosu Bodrum'daki yangında kül olan ormanlara ve evleri bahçeleri yanan köylülere deste amacıyla verdiği konserin ardından...

- İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor

MUĞLA - İş insanı Recai Çakır tarafından kurulan ve gün geçtikse sayısı artan C-majör İş'ten sesler korosu Bodrum'daki yangında kül olan ormanlara ve evleri bahçeleri yanan köylülere deste amacıyla verdiği konserin ardından şimdide İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

Turizmci, hayırsever iş insanı Recai Çakır tarafından kurulan ve sadece iş insanlarından oluşan C-majör işten sesler korosu konserlerine devam ediyor. Bodrum'daki yangın nedeniyle bahçeleri ve evleri yanan insanlara destek olmak için Bodrum Antik Tiyatroda unutulmaz bir konser veren "İş'ten sesler korosu" İstanbul'da down sendromlu çocuklar için ardından tekrar Türkiye Alzaymır derneği ile Mersin ve İstanbul'da konser verecek. C-Majör iş'ten sesler korosu verdikleri konserleri ise gönüllülük esasıyla yapıyor. Ünlü iş insanlarından oluşan koro yardım toplamak amacıyla konserler veriyor. 2016 yılından kurulan ve gün geçtikçe üyesi artan koronun 120 gönüllü iş insanı sahneye çıkarak yardım için şarkı söylüyor. Oldukça geniş bir repertuvara sahip olan C-majör İş'ten sesler korosu Türkiye'nin bir çok bölgesinde konser vermeyi de planlıyor.

C-Majör'ün kurucusu - Sianji Well Being - Termal Resort otelin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır Bodrum'da verdikleri konserde destek olan herkese teşekkürlerini sunarak "Çok güzel bir konseri daha geride bıraktık. Bodrum antik tiyatroda yapmış olduğumuz C-majör iş'ten sesler korosunun 8'inci konseri; Bodrum daha yeşil olun ve Bodrum köylerine bir nebze destek olabilmek amacıyla organize ettiğimiz bir konserdi. Konserin özellikle Bodrum Belediyesi himayelerinde Başkan Ahmet Aras'ın aynı zamanda Bodrum Tanıtma vakfının Başkanı olduğu BOTAV ile yapılan iş birliğiyle gerçekleşti. Çok büyük sponsorlarımız vardı özellikle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün çok büyük destek verdiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı antik tiyatroyu bize tahsis ederek destek verdi. Herkese ayrı ayrı teşekküllerimi sunuyorum. Buradan elde ettiğimiz sponsorluk gelirleriyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile konuştuk. Köylülere zeytin fidesi yardımı yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum'da bir BOTAV ormanı yapmak için bir organizasyon daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Konserlerimiz devam edecek. Bundan sonraki konserimizin İstanbul'da olmasını planlıyoruz. Konserlerimizi Down sendromlu çocukları için, Türkiye aAlzaymır derneği biri Mersin'de biri İstanbul'da 2 konser planlıyoruz. LÖSEV içinde bir organizasyon planımız var. Bunun gibi dernekler ve vakıflar bizimle temas halinde. Bu bir sosyal sorumluluk ve iyilik hareketidir. Notaları iyiliğe dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

İş insanı olan müziği seven herkes koromuza katılabilir

Koronun 120 iş insanından oluştuğunu ifade eden Çakır "Koromuz 120 yakın bir üyeden oluşuyor. Bu zaman zaman artıyor zaman zaman azalıyor. İş nedeniyle gelemeyenler ayrılanlar oluyor. Şu anda 120 kişilik korodan en azından 60 ila 80 kişi sahnede yer alıyor. Konsere gelen arkadaşlar hem fiziken, hem madden destek oluyorlar. Koromuz tamamen iş insanlarından oluşuyor. Özellikle iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan bir korodur. 3 öneli esas arıyoruz. Müziği seven, yardım sever olan ve iş insanı olan herkes C-Majöre üye olabiliyorlar" şeklinde konuştu.

İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor
İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor
İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor
İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor

Recai Çakır, İstanbul, Konser, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten sesler korosu durmak bilmiyor - Son Dakika


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