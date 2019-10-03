İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'Yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söylerek, 11 sanayici ile iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla, İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis yetkilileri, 'Nitelikli dolandırıclık, özel belgede sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik' ile suçlanan şüphelilerin mağdurlarına savcılığa giderek, şikayetçi olmaları çağrısında bulundu.

Mehmet CANDAN/ İZMİR,

