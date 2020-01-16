İş insanlarını dolandırdığı iddia edilen sahte MİT'çi tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kendini 'MİT görevlisi' olarak tanıttığı iş insanını, yaşadığı sıkıntıları çözme gerekçesiyle 235 bin TL alarak dolandırdığı iddia edilen S.S., polis tarafından yakalandı. İlçede aynı yöntemle çok sayıda iş insanını dolandırdığı öne sürülen S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'da oturan S.S., iddiaya göre, bir süre önce, ilçede otel yatırımı yapan bir iş insanına kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, sorunlarını çözeceği vaadinde bulundu. S.S., bu yöntemle adı açıklanmayan iş insanından toplam 235 bin TL istedi. Şüpheli, iş insanından talep ettiği parayı oğlu M.S.'nin hesabına göndermesini istedi. Parayı gönderen iş insanı, sorunlarının çözülmediğini görünce, S.S.'yi çağırıp, parasını geri vermesini söyledi. S.S., parayı isteyen iş insanını, "Ben Cumhurbaşkanlığı'na bağlı çalışan MİT görevlisiyim" diyerek tehdit etti; iş yeriyle ilgili de CİMER ve Alanya Belediyesi'ne yüzlerce şikayet dilekçesi yazdı. Bunun üzerine iş insanı, S.S.'nin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

TUTUKLANDI