İş insanlarını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da alacaklarını tahsil etmek bahanesiyle iş insanlarına zorla senet imzalatarak paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, 5 iş insanının alacaklarını tahsil etmek amacıyla tanıştıkları kişiler tarafından gasbedilmeleri şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 3 Şubat'ta Şişli, Kağıthane, Beyoğlu ve Büyükçekmece'de belirlenen 14 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Yasin D'nin (32) de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Şüpheli Yasin D'nin evinde 80 bin lira ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, iş insanlarının alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olacaklarını söyleyerek güven kazandıkları, hazırladıkları borçlu kişilerin yakınlarını silahla vurdukları sahte görüntüleri iş insanlarına izleterek korkutup, tehdit ederek zorla senet imzalattıkları belirlendi.

Şüphelilerin 5 kişiden yaklaşık 2 milyon lira para gasbettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.