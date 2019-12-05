Son Dakika Haberleri: İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon
Son Dakika Güncel İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon

6 saat önce

İş insanlarından haraç istedikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon, System.String[]

İş insanlarından haraç istedikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli ile başka suçtan tutuklu, cezaevinden sevk edilen üç şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanma ve adli kontrol tedbirleri uygulanması talepleriyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikteki sorgu işlemleri sabaha karşı biten şüphelilerden sekizinin, "örgüt kurma, yönetme, silahlı tehdit ve yağma" gibi suçlardan tutuklanmasına hükmedildi.

Nöbetçi hakimlik başka suçtan tutuklu üç şüpheli ile 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Şüphelilerin döviz bürosu sahibi Leon B'den tehditle 2 milyon dolar istedikleri ve iş yerini kurşunladıkları tekstilci Fatih K'dan da 3 milyon lira haraç istedikleri öne sürülüyor. Ayrıca, bu kişilerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki bir firmanın ofisini basıp içerden duvar örerek yarısına el koydukları da iddia ediliyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi 11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş insanlarını haraca bağlayan suç örgütüne operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]