İş insanlarını plaket vereceğiz diyerek dolandırdılar

TELEFONLA aradıkları işadamlarını kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olarak tanıtarak, sözde düzenleyecekleri seminerde plaket vereceklerini vadederek para toplayan biri kadın 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 93 işadamından aynı yöntemle 2 bin ila 7 bin lira arasında para aldıkları tespit edildi. Plaket bekleyen işadamlarının çoğunun dolandırıldıklarını polisten öğrendikleri ortaya çıktı. Polis şüphelilerin kendi oluşturdukları sözde bakanlık çağrı hattının da kayıtlarını ele geçirdi.

İstanbul'da polise başvuran bir işadamı kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İşadamı poliste verdiği ifadesinde "Beni telefonla arayarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olduklarını söylediler. Çok düzgün çalıştığımı söyleyip, düzenleyecekleri seminerde bana plaket vereceklerini vadettiler. Yalnız zor durumdaki işadamları içinde para topladıklarını bu nedenle bir miktar para göndermemi istediler. Onlara inanıp 5 bin lira gönderdim." dedi.

SÖZDE BAKANLIK SANTRAL ÇAĞRI MERKEZİ OLUŞTURMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü , Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin internet üzerinden Ankara 'nın alan kodu olan 312 ile başlayan numaralar satın aldıkları, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının baş harflerini taşıyan bir şirket kurarak banka hesap numaraları oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra telefonla arayarak kandırdıkları işadamlarının 2 bin lira ila 7 bin lira arasında değişen miktarda paraları bu hesap numarasına göndermelerini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin geri dönüş yapan işadamlarını ikna etmek için Bakanlık santral hattı izlenimi veren çağrı kaydı oluştukları ortaya çıktı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDIPolis şüphelilerin izini sürdüğünde dolandırıcılık çetesinin İzmir ve Manisa'da ikamet ettiğini öğrendi. Bu gelişme üzerine İzmir ve Manisa'ya giden özel bir ekip biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada banka dekontları, suçta kullanılan telefonlar ve bilgisayarlar ele geçirildi. İstanbul'a getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

DOLANDIRILAN İŞADAMLARI HALEN PLAKET BEKLİYORMUŞ

Şüphelilerin telefon kayıtlarından dolandırıcılık çetesinin İstanbul'da 15, Türkiye genelinde toplam 93 işadamını dolandırdıkları öğrenildi. Polis şikayetçi olmaları için işadamlarını aradığında ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Dolandırılan işadamlarının bir çoğunun dolandırıldıklarını bilmedikleri ve halen plaket bekledikleri belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.